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Словаччина надаватиме Україні аварійні поставки електроенергії у разі блекауту, – Фіцо

16:14, 7 жовтня 2024
Роберт Фіцо підкреслив, що Словаччина підтримує прагнення України приєднатися до єдиної енергетичної системи ЄС.
Словаччина надаватиме Україні аварійні поставки електроенергії у разі блекауту, – Фіцо
Фото: Денис Шмигаль/Телеграм
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У випадку блекауту Словаччина готова надати Україні аварійні поставки електроенергії. Про це повідомив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалемпередає Укрінформ.

"Хочемо, аби Україна достойно перезимувала. При блекауті надаватимемо аварійні постачання енергії", - сказав Фіцо.

Роберт Фіцо заявив про те, що Словаччина підтримує ідею приєднання України до єдиної енергетичної системи ЄС.

"На черговому європейському саміті ми хочемо запропонувати системне рішення. Розуміємо, що більшість вашої енергосистеми була знищена, але хочемо мати впевненість, що це буде надолужено. У нас є єдиний енергетичний ринок в ЄС, необхідно, щоби він поширювався і на вас", - заявив Фіцо.

Нагадаємо, що Словаччина виділить 500 тисяч євро на енергетичну допомогу Україні.

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