Чи треба сплачувати єдиний податок підприємцям I-II груп, яких мобілізували — відповідь ДПС

У податковій роз’яснили питання сплати єдиного податку для підприємцям-платникам ЄП I-II груп, яких мобілізували.

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Головне управління Державної податкової служби у Київській області пояснило, чи треба сплачувати єдиний податок ФОП 1-2 груп, якого мобілізували під час воєнного стану

Там звертають увагу, що відповідно до п.25 підрозд.10 розд.ХХ ПКУ, ФОП – платники єдиного податку, які мали або не мали найманих працівників, призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, на весь період їх військової служби звільняються, зокрема від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з єдиного податку відповідно до глави 1 розд. XIV «Спеціальні податкові режими» ПКУ.

Підставою для такого звільнення є заява самозайнятої особи та копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, які подаються до контролюючого органу за місцем податкової реєстрації самозайнятої особи протягом 10 днів після її демобілізації. Якщо демобілізована самозайнята особа перебуває на лікуванні (реабілітації) у зв’язку з виконанням обов’язків під час мобілізації, на особливий період, заява і копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, подаються протягом 10 днів після закінчення її лікування (реабілітації).

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