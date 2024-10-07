В Сумах задержали мужчину, который поджег автомобиль военных — видео

Поджигателю грозит до 8 лет тюрьмы.

В Сумах правоохранители задержали мужчину, который по заказу поджег автомобиль военных. Об этом сообщила пресс-служба полиции Сумской области.

По данным следствия, 44-летний местный житель во время поиска работы в Telegram согласился на предложение заказчика за денежное вознаграждение осуществлять поджоги военных авто. Во исполнение этой задачи подозреваемый ночью 2 октября, используя легковоспламеняющуюся смесь, поджег автомобиль военнослужащего ВСУ, припаркованный во дворе многоэтажки в г. Сумы.

Авто выгорело дотла, также огонь перекинулся на соседние транспортные средства, поэтому повреждены еще два автомобиля гражданских.

Правоохранители установили личность поджигателя и задержали его. Злоумышленнику уже сообщили о подозрении. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

В полиции добавили, что мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.