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Як отримати витяг з ЄДР — корисна відеоінструкція

12:46, 9 жовтня 2024
У Мін’юсті оприлюднили оновлений відеогайд, який допоможе легко та швидко отримати необхідні відомості з ЄДР.
Як отримати витяг з ЄДР — корисна відеоінструкція
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Міністерство юстиції України повідомило, що отримання онлайн-витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) є однією з найпопулярніших послуг на порталі електронних сервісів Міністерства юстиції України.

Там нагадали, що витяг з ЄДР — це документ, який пред’являє підприємець чи юридична особа про те, що він (вона) здійснює підприємницьку діяльність. Ці документи зазвичай необхідні для укладання договорів, отримання банківських послуг або під час тендерів.

У Мін’юсті оприлюднили оновлений відеогайд, який допоможе легко та швидко отримати необхідні відомості.

Перейти на портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань для отримання витягу з ЄДР можна за посиланням.

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мінюст

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