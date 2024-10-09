КСУ розглядає справу щодо підвищення пенсії пенсіонеру, який проживає на території радіоактивного забруднення

Автор клопотання вважає, що оспорювані приписи порушують принцип юридичної визначеності як складову верховенства права, рівність у правах і є дискримінаційними.

Фото: ccu.gov.ua

9 жовтня Другий сенат Конституційного Суду України на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Родака Віталія Вікторовича. Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у цій справі Галина Юровська виклала зміст конституційної скарги та обґрунтування заявника. Суддя значила, що Віталій Родак звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на відповідність Конституції пункт 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 6 грудня 2016 року № 1774-VIII (далі – Закон № 1774), яким установлено, що:

«мінімальна заробітна плата після набрання чинності цим Законом не застосовується як розрахункова величина для визначення посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат, крім розрахунку щорічного обсягу фінансування статутної діяльності політичних партій.

До внесення змін до законів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини вона застосовується у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, починаючи з 1 січня 2017 року».

Як повідомила суддя-доповідач, Віталій Родак є пенсіонером, який не працює, перебуває на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Житомирській області (далі – Управління), має статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Він звернувся до Житомирського окружного адміністративного суду з позовом до Управління, в якому просив визнати протиправною бездіяльність та зобов’язати Управління здійснювати нарахування та виплату йому підвищення до пенсії як пенсіонеру, який не працює та проживає на території радіоактивного забруднення, у розмірі, визначеному статтею 39 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року № 796–XII зі змінами (далі – Закон № 796), що дорівнює двом мінімальним заробітним платам, установленим на 1 січня календарного року, щомісячно.

Житомирський окружний адміністративний суд рішенням, залишеним без змін постановою Сьомого апеляційного адміністративного суду, позов задовольнив частково, визнав протиправною бездіяльність Управління щодо ненарахування та підвищення до пенсії Родаку В.В. у розмірі, визначеному статтею 39 Закону № 796; зобов’язав Управління здійснити нарахування та виплату такого підвищення до його пенсії у розмірі, що дорівнює двом прожитковим мінімумам для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня відповідного календарного року; у задоволенні решти позовних вимог відмовив.

Верховний Суд касаційну скаргу Віталія Родака залишив без задоволення, а судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій – без змін, мотивувавши свою позицію тим, що з набранням чинності Законом № 1774 мінімальну заробітну плату не застосовують як розрахункову величину, зокрема для обрахунку підвищення до пенсії пенсіонерам, які не працюють і проживають на території радіоактивного забруднення, право на яке у таких осіб виникло на підставі статті 39 Закону № 796 (у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року).

На думку автора клопотання, внаслідок застосування пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1774 відбулося фактичне зменшення розміру доплати до його пенсії порівняно з раніше встановленими статтею 39 Закону № 796 виплатами, що вказує на звуження змісту та обсягу його прав, у результаті чого порушено його право власності. Також він вважає, що оспорювані приписи порушують принцип юридичної визначеності як складову верховенства права, рівність у правах і є дискримінаційними.

Суддя також поінформувала, що у провадженні Суду перебуває низка справ, що стосуються того самого питання.

Дослідивши матеріали справи на відкритій частині, Суд перейшов до закритої частини пленарного засідання для подальшого обговорення питань, пов’язаних із конституційним провадженням у цій справі.

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