Практика судов
  1. В Украине

КСУ рассматривает дело о повышении пенсии пенсионеру, проживающему на территории радиоактивного загрязнения

13:40, 9 октября 2024
Автор ходатайства считает, что оспариваемые предписания нарушают принцип юридической определенности как составляющую верховенства права, равенство в правах и являются дискриминационными.
КСУ рассматривает дело о повышении пенсии пенсионеру, проживающему на территории радиоактивного загрязнения
Фото: ccu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

9 октября Второй сенат Конституционного Суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Родака Виталия Викторовича. Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у цій справі Галина Юровська виклала зміст конституційної скарги та обґрунтування заявника. Суддя значила, що Віталій Родак звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на відповідність Конституції пункт 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 6 грудня 2016 року № 1774-VIII (далі – Закон № 1774), яким установлено, що:

«мінімальна заробітна плата після набрання чинності цим Законом не застосовується як розрахункова величина для визначення посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат, крім розрахунку щорічного обсягу фінансування статутної діяльності політичних партій.

До внесення змін до законів України щодо незастосування мінімальної  заробітної плати як розрахункової величини вона застосовується у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, починаючи з 1 січня 2017 року».

Як повідомила суддя-доповідач, Віталій Родак є пенсіонером, який не працює, перебуває на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Житомирській області (далі – Управління), має статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Він звернувся до Житомирського окружного адміністративного суду з позовом до Управління, в якому просив визнати протиправною бездіяльність та зобов’язати Управління здійснювати нарахування та виплату йому підвищення до пенсії як пенсіонеру, який не працює та проживає на території радіоактивного забруднення, у розмірі, визначеному статтею 39 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року № 796–XII зі змінами (далі – Закон № 796), що дорівнює двом мінімальним заробітним платам, установленим на 1 січня календарного року, щомісячно.

Житомирський окружний адміністративний суд рішенням, залишеним без змін постановою Сьомого апеляційного адміністративного суду, позов задовольнив частково, визнав протиправною бездіяльність Управління щодо ненарахування та підвищення до пенсії Родаку В.В. у розмірі, визначеному статтею 39 Закону № 796; зобов’язав Управління здійснити нарахування та виплату такого підвищення до його пенсії у розмірі, що дорівнює двом прожитковим мінімумам для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня відповідного календарного року; у задоволенні решти позовних вимог відмовив.

Верховний Суд касаційну скаргу Віталія Родака залишив без задоволення, а судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій – без змін, мотивувавши свою позицію тим, що з набранням чинності Законом № 1774 мінімальну заробітну плату не застосовують як розрахункову величину, зокрема для обрахунку підвищення до пенсії пенсіонерам, які не працюють і проживають на території радіоактивного забруднення, право на яке у таких осіб виникло на підставі статті 39 Закону № 796 (у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року).

На думку автора клопотання, внаслідок застосування пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1774 відбулося фактичне зменшення розміру доплати до його пенсії порівняно з раніше встановленими статтею 39 Закону № 796 виплатами, що вказує на звуження змісту та обсягу його прав, у результаті чого порушено його право власності. Також він вважає, що оспорювані приписи порушують принцип юридичної визначеності як складову верховенства права, рівність у правах і є дискримінаційними.

Суддя також поінформувала, що у провадженні Суду перебуває низка справ, що стосуються того самого питання.

Дослідивши матеріали справи на відкритій частині, Суд перейшов до закритої частини пленарного засідання для подальшого обговорення питань, пов’язаних із конституційним провадженням у цій справі.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

КСУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Встреча в формате «Рамштайн», запланированная на 12 октября, официально перенесена – пресс-служба авиабазы

На этой встрече в формате «Рамштайн» 12 октября лидерам стран-союзников должен был быть представлен План победы Украины.

Военные командиры будут отвечать за определенные военные преступления подчиненных – Верховная Рада приняла закон

Верховная Рада приняла в целом закон, согласно которому военный командир будет подлежать уголовной ответственности за любое преступление, предусмотренное статьями 437-439, 442, 442-1 УК, совершенное подчиненным.

Верховная Рада одобрила законопроект об освобождении коррупционеров от тюрьмы путем соглашений со следствием

Принятие законопроекта об освобождении коррупционеров от тюрьмы путем сделок со следствием поддержали международные партнеры, НАБУ и САП.

Верховная Рада не поддержала изменения в УПК о возможности ограничивать деятельность юридических лиц, который нес риски скрытого давления на бизнес

Депутаты обратили внимание на то, что в случае злоупотребления следователем или прокурором своими процессуальными правами, нормы законопроекта об ответственности юридических лиц могут быть использованы для давления на бизнес.

Рада переименовала город Южный в Одесской области в Пивденне вместо предлагаемого названия Порт-Анненталь

Идея переименовать город Южный Одесской области на город Порт-Анненталь не набрала голосов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Бондарчук
    Володимир Бондарчук
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області