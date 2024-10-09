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В Telegram появится возможность добавлять медиафайлы в отправленные сообщения — Павел Дуров анонсировал новые функции

13:10, 9 октября 2024
В Телеграм также появится возможность узнать, когда было отредактировано сообщение.
В Telegram появится возможность добавлять медиафайлы в отправленные сообщения — Павел Дуров анонсировал новые функции
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В Телеграм появится ряд обновлений, направленных на улучшение функциональности мессенджера. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что скоро появится возможность добавлять медиафайлы к уже отправленным сообщениям.

Это нововведение позволит пользователям прикреплять фото, видео или другие файлы к текстовым сообщениям даже после их публикации, что особенно удобно для дополнения информации или исправления упущений.

Еще одной полезной функцией станет возможность просматривать время редактирования постов. Пользователи смогут узнать, когда именно автор внес изменения в сообщение, что повысит прозрачность и доверие к публикуемому контенту.

Обновления также касаются функций подарков и хештегов. О каких именно нововведениях в их использовании идет речь, Дуров не уточнил. 

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