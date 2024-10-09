Конституционный суд Грузии не стал приостанавливать скандальный закон об «иноагентах»

Истцы требовали приостановить действие закона об «иноагентах» на время рассмотрения дела в Конституционном суде Грузии.

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Конституционный суд Грузии не стал приостанавливать действие скандального закона «О прозрачности иностранного влияния» (закона об «иноагентах»), принятие которого явилось одной из причин торможения движения Грузии в ЕС, пишет «Эхо Кавказа».

Решение поддержали шесть судей Конституционного суда (Мераб Турава, Ева Гоциридзе, Георгий Тевдорашвили, Хвича Кикилашвили, Манана Кобахидзе, Васил Роинишвили), двое выступили против (Георгий Кверенчхиладзе и Теймураз Тушури).

Теперь суд переходит к рассмотрению исков по существу. Истцы требовали приостановить действие закона во время рассмотрения.

Напомним, парламент Грузии в третьем, окончательном чтении утвердил закон об «иноагентах» («О прозрачности иностранного влияния») 14 мая текущего года, а 28 мая преодолел вето президента, наложенное на спорный документ.

Закон частично вступил в силу 3 июня, когда его подписал спикер парламента Шалва Папуашвили, а полностью – с 1 августа.

Добавим, что США готовы принять новые меры против Грузии из-за принятия закона об иностранном влиянии.

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