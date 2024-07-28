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Оппозиция Грузии оспаривает в Конституционном суде закон об «иноагентах»

19:56, 28 июля 2024
Конституционную жалобу поддержали 32 оппозиционных депутата парламента Грузии.
Оппозиция Грузии оспаривает в Конституционном суде закон об «иноагентах»
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В воскресенье, 28 июля, группа оппозиционных депутатов парламента Грузии направит в Конституционный суд конституционную жалобу по скандальному закону «о прозрачности иностранного влияния», известном как закон об «иноагентах», передает SOVA.news.

Жалобу планируют подать глава партии «Единое национальное движение» Тина Бокучава и лидер партии «Единство – Национальное движение» Тамар Кордзая. Ее поддержали 32 оппозиционных депутата.

Оппозиция настаивает на том, что спорный закон нарушает статью 72 Конституции Грузии, предписывающей государственным органам твердо придерживаться евроатлантического курса.

Ранее мы писали, что парламент Грузии окончательно принял закон об «иноагентах», преодолев вето президента Саломе Зурабишвили.

Добавим, что США готовы принять новые меры против Грузии из-за принятия закона об иностранном влиянии.

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