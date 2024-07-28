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Опозиція Грузії оскаржує в Конституційному суді закон про «іноагентів»

19:56, 28 липня 2024
Конституційну скаргу підтримали 32 опозиційні депутати парламенту Грузії.
Опозиція Грузії оскаржує в Конституційному суді закон про «іноагентів»
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В неділю, 28 липня, група опозиційних депутатів парламенту Грузії скерує до Конституційного суду конституційну скаргу щодо скандального закону «про прозорість іноземного впливу», відомого як закон про «іноагентів», передає SOVA.news.

Скаргу планують подати голова партії «Єдиний національний рух» Тіна Бокучава та лідерка партії «Єдність – Національний рух» Тамар Кордзая. Її підтримали 32 опозиційні депутати.

Опозиція наполягає на тому, що спірний закон порушує статтю 72 Конституції Грузії, яка наказує державним органам твердо дотримуватися євроатлантичного курсу.

Раніше ми писали, що парламент Грузії остаточно ухвалив закон про «іноагентів», подолавши вето президента Саломе Зурабішвілі.

Додамо, що США готові вжити нові заходи проти Грузії через прийняття закону про іноземний вплив.

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