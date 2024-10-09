Конституційний суд Грузії не став призупиняти скандальний закон про «іноагентів»

Позивачі вимагали призупинити дію закону про «іноагентів») на час розгляду справи у Конституційному суді Грузії.

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Конституційний суд Грузії не став призупиняти дію скандального закону «Про прозорість іноземного впливу» (закону про «іноагентів»), ухвалення якого стало однією з причин гальмування руху Грузії до ЄС, пише «Эхо Кавказа».

Рішення підтримали шість суддів Конституційного суду (Мераб Турава, Єва Гоцирідзе, Георгій Тевдорашвілі, Хвіча Кікілашвілі, Манана Кобахідзе, Васіл Роінішвілі), двоє виступили проти (Георгій Кверенчхіладзе і Теймураз Тушурі).

Тепер суд переходить до розгляду позовів по суті. Позивачі вимагали призупинити дію закону на час розгляду.

Нагадаємо, парламент Грузії в третьому, остаточному читанні затвердив закон про «іноагентів» («Про прозорість іноземного впливу») 14 травня поточного року, а 28 травня подолав вето президентки, накладене на спірний документ.

Закон частково набув чинності 3 червня, коли його підписав спікер парламенту Шалва Папуашвілі, а повністю – з 1 серпня.

Додамо, що США готові вжити нові заходи проти Грузії через прийняття закону про іноземний вплив.

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