У Telegram з’явиться можливість додавати медіафайли до надісланих повідомлень — Павло Дуров анонсував нові функції

В Телеграм також з'явиться можливість дізнатися, коли було відредаговано повідомлення.

У Телеграм з'явиться ряд оновлень, спрямованих на поліпшення функціональності месенджера. Засновник Telegram Павло Дуров повідомив, що незабаром з'явиться можливість додавати медіафайли до вже надісланих повідомлень.

Це нововведення дозволить користувачам прикріплювати фото, відео або інші файли до текстових повідомлень навіть після їх публікації, що є особливо зручним для доповнення інформації або виправлення недоглядів.

Ще однією корисною функцією стане можливість переглядати час редагування постів. Користувачі зможуть дізнатися, коли саме автор вніс зміни до повідомлення, що підвищить прозорість і довіру до контенту, що публікується.

Оновлення також стосуються функцій подарунків та хештегів. Про які саме нововведення йдеться, Дуров не уточнив.

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