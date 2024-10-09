Практика судів
  1. Суспільство

У Telegram з’явиться можливість додавати медіафайли до надісланих повідомлень — Павло Дуров анонсував нові функції

13:10, 9 жовтня 2024
В Телеграм також з'явиться можливість дізнатися, коли було відредаговано повідомлення.
У Telegram з’явиться можливість додавати медіафайли до надісланих повідомлень — Павло Дуров анонсував нові функції
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Телеграм з'явиться ряд оновлень, спрямованих на поліпшення функціональності месенджера. Засновник Telegram Павло Дуров повідомив, що незабаром з'явиться можливість додавати медіафайли до вже надісланих повідомлень.

Це нововведення дозволить користувачам прикріплювати фото, відео або інші файли до текстових повідомлень навіть після їх публікації, що є особливо зручним для доповнення інформації або виправлення недоглядів.

Ще однією корисною функцією стане можливість переглядати час редагування постів. Користувачі зможуть дізнатися, коли саме автор вніс зміни до повідомлення, що підвищить прозорість і довіру до контенту, що публікується.

Оновлення також стосуються функцій подарунків та хештегів. Про які саме нововведення йдеться, Дуров не уточнив.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військові командири будуть відповідати за певні воєнні злочини підлеглих – Верховна Рада прийняла закон

Верховна Рада прийняла в цілому закон, за яким військовий командир підлягатиме кримінальній відповідальності за будь-який злочин, передбачений статтями 437-439, 442, 442-1 КК, скоєний підлеглим.

Верховна Рада схвалила законопроект про звільнення корупціонерів від тюрми шляхом угод зі слідством

Прийняття законопроекту про звільнення корупціонерів від в’язниці шляхом угод зі слідством підтримали міжнародні партнери, НАБУ і САП.

Верховна Рада не підтримала зміни до КПК про можливість обмежувати діяльність юридичних осіб, який ніс ризики прихованого тиску на бізнес

Депутати звернули увагу на те, що у випадку зловживання слідчим або прокурором своїми процесуальними правами, норми законопроекту про відповідальність юридичних осіб можуть бути використані для тиску на бізнес.

Рада перейменувала місто Южне в Одеській області на Південне замість пропонованої назви Порт-Анненталь

Ідея перейменувати місто Южне Одеської області на місто Порт-Анненталь не набрала голосів.

Верховна Рада ухвалила закон про заборону мобілізації чоловіків до 25 років

Але вже мобілізовані до 25 років обмежено придатні чоловіки не зможуть звільнитися зі служби.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Бондарчук
    Володимир Бондарчук
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області