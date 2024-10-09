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Как получить выписку из ЕГР — полезная видеоинструкция

12:46, 9 октября 2024
В Минюсте обнародован обновленный видеогайд, который поможет легко и быстро получить необходимые сведения из ЕГР.
Как получить выписку из ЕГР — полезная видеоинструкция
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Министерство юстиции Украины сообщило, что получение онлайн-выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) является одной из самых популярных услуг на портале электронных сервисов Министерства юстиции Украины.

Там напомнили, что выписка из ЕГР — это документ, предъявляемый предпринимателем или юридическим лицом о том, что он (она) осуществляет предпринимательскую деятельность. Эти документы обычно необходимы для заключения договоров, получения банковских услуг или во время тендеров.

В Минюсте обнародован обновленный видеогайд, который поможет легко и быстро получить необходимые сведения.

Перейти на портал электронных сервисов юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований для получения выписки из ЕГР можно по ссылке.

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