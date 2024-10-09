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Семен Кривонос назначил первого заместителя директора НАБУ

13:47, 9 октября 2024
Денис Гюльмагомедов отвечал за цифровизацию НАБУ.
Семен Кривонос назначил первого заместителя директора НАБУ
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Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос назначил Дениса Гюльмагомедова первым заместителем директора НАБУ.

Как сообщают в Нацбюро, до этого Гюльмагомедов занимал должность заместителя Директора по вопросам цифрового развития и трансформаций.

Детали

Денис Гюльмагомедов начал свою работу с момента основания института в 2015 году на должности детектива.

Летом 2016 года он возглавил один из отделов детективов Национального бюро, профильным направлением которого является расследование коррупционных преступлений в сфере деятельности АО «Укрзализныця».

Осенью 2019 года Денис Гюльмагомедов принял участие в проекте создания системы электронного уголовного производства eCase Management System, а в январе 2022 года возглавил его.

В октябре 2023 года Денис Гюльмагомедов был назначен заместителем Директора по вопросам цифрового развития и трансформаций.

Он также является соавтором практических пособий «Стандарты досудебного расследования» и «Стандартов управления в уголовной юстиции», а также автором научных и публицистических статей о менеджменте в органах досудебного расследования.

Общий опыт на должностях в правоохранительных органах – 14 лет.

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НАБУ

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