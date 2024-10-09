Семен Кривонос призначив першого заступника директора НАБУ

Денис Гюльмагомедов відповідав за цифровізацію НАБУ.

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Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос призначив Дениса Гюльмагомедова Першим заступником Директора НАБУ.

Як повідомляють у Нацбюро, до цього Гюльмагомедов обіймав посаду заступника Директора з питань цифрового розвитку та трансформацій.

Деталі

Денис Гюльмагомедов розпочав свою роботу з моменту заснування інституції у 2015 році на посаді детектива.

Влітку 2016 року він очолив один із відділів детективів Національного бюро, профільним напрямком якого є розслідування корупційних злочинів у сфері діяльності АТ «Укрзалізниця».

Восени 2019 року Денис Гюльмагомедов взяв участь у проєкті зі створення системи електронного кримінального провадження eCase Management System, а у січні 2022 року очолив його.

У жовтні 2023 року Дениса Гюльмагомедова було призначено заступником Директора з питань цифрового розвитку та трансформацій.

Він також є співавтором практичних посібників «Стандарти досудового розслідування» та «Стандартів управління в кримінальній юстиції», а також автор наукових та публіцистичних статей про менеджмент в органах досудового розслідування.

Загальний досвід на посадах у правоохоронних органах – 14 років.

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