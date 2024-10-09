Верховная Рада одобрила законопроект об освобождении коррупционеров от тюрьмы путем соглашений со следствием

Принятие законопроекта об освобождении коррупционеров от тюрьмы путем сделок со следствием поддержали международные партнеры, НАБУ и САП.

Верховная Рада 9 октября приняла в первом чтении законопроект 12039 об освобождении коррупционеров от тюрьмы путем заключения соглашений со следствием. Напомним, соответствующий законопроект 12039 года зарегистрировали в парламенте 17 сентября народные депутаты Давид Арахамия, Анастасия Радина, Александра Устинова, Сергей Ионушас и другие. Этот проект уже получил одобрение от общественных антикоррупционных организаций.

Как отметила председатель Антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина, справедливый механизм соглашений со следствием — это обязательство перед ЕС, от выполнения которого зависит получение не менее 350 миллионов евро финансовой помощи в бюджет. То есть Украина должна принять этот закон, чтобы получить средства от иностранных партнеров.

О поддержке законопроекта также заявили в НАБУ и САП.

«Законопроект по усовершенствованию соглашений о признании виновности в коррупционных уголовных производствах повысит эффективность расследований и ускорит судебное разбирательство топ-коррупционных дел. Директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко приняли участие в заседании Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, на котором рассматривался законопроект №12039.

Документ, в частности, предусматривает введение в отношении лица, предоставившего обличительные показания и подтвердившего их другими доказательствами, а также в случае полного или частичного возмещения ущерба, наказания в виде лишения свободы, но более мягкого, чем предусмотрено санкцией статьи.

Законопроект также позволяет при заключении соглашения назначать согласованные сторонами дополнительные наказания в виде существенно увеличенных штрафов и конфискации имущества.

Кроме того, предлагается запретить заключение соглашения с организатором преступления, кроме случаев, если такое лицо соглашается разоблачить другого организатора.

Руководители антикоррупционных органов поддержали документ и рекомендовали народным избранникам принять его в целом.

Семен Кривонос поблагодарил авторов законопроекта за инициативу и реальные шаги по совершенствованию законодательных положений, регулирующих институт заключения соглашений, а также выразил надежду на поддержку документа народными избранниками» - отметили в НАБУ.

Какие изменения в УК и УПК предусматривает финальная редакция законопроекта

Финальная редакция одобренного 7 октября законопроекта «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины об усовершенствовании регулирования соглашений о признании виновности в уголовных производствах в отношении коррупционных уголовных правонарушений и уголовных правонарушений, связанных с коррупцией» предусматривает следующие изменения.

В ч. 3 ст. 53 Уголовного кодекса устанавливается, что штраф как дополнительное наказание может быть назначен тогда, когда он специально предусмотрен в санкции статьи (санкции части статьи) Особой части УК.

Дополнительное наказание в виде штрафа может быть назначено в случае, если оно не предусмотрено в санкции статьи (санкции части статьи) Особой части УК исключительно в случае утверждения судом соглашения о признании виновности в уголовных производствах в отношении коррупционных уголовных правонарушений или уголовных правонарушений, связанных с коррупцией и при согласовании сторонами соглашения дополнительного наказания в виде штрафа.

Размер штрафа определяется судом в следующих пределах:

от 340 000 до 2 040 000 – в случае совершения нетяжкого преступления;

от 2 040 000 до 4 590 000 – в случае совершения тяжкого преступления;

от 4 590 000 до 204 000 000 – в случае совершения особо тяжкого преступления.

Прилагается новая статья (кроме статьи 69), которая будет определять основания для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК – 69-2.

В статье 69-2 «Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, в случаях заключения соглашения о признании виновности в уголовных производствах в отношении коррупционных уголовных правонарушений или уголовных правонарушений, связанных с коррупцией» устанавливается следующее.

В уголовных производствах в отношении коррупционных уголовных правонарушений или уголовных правонарушений, связанных с коррупцией при условии выполнения требований пункта 2 или 2-1 части четвертой статьи 469 УПК сторонами соглашения о признании виновности может быть согласовано наказание в виде лишения свободы ниже самого низкого предела, установленного в санкции статьи (части статьи) Особой части УК, но не ниже самой низкой границы, установленной в статье 63 УК.

Статья 77 изложена в новой редакции, в которой в случае освобождения от отбывания наказания с испытанием могут быть назначены дополнительные наказания в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и лишение военного, специального звания, ранга, чина или квалификационного класса.

В случае освобождения от отбывания наказания с испытанием вследствие осуждения на основании соглашения о признании виновности за коррупционное уголовное правонарушение или уголовное правонарушение, связанное с коррупцией, и при условии согласования сторонами соглашения дополнительного наказания, может быть также назначено дополнительное наказание в виде конфискации.

В ч. 4 статьи 469 Уголовного процессуального кодекса предусматривается, что соглашение о признании виновности между прокурором и подозреваемым или обвиняемым может быть заключено в производстве в отношении:

1) уголовных проступков, нетяжких преступлений, тяжких преступлений (кроме уголовных производств в отношении коррупционных уголовных правонарушений и уголовных правонарушений, связанных с коррупцией);

2) коррупционных уголовных правонарушений и уголовных правонарушений, связанных с коррупцией при условии раскрытия подозреваемым или обвиняемым другого лица (лиц) в совершении любого коррупционного уголовного правонарушения или уголовного правонарушения, связанного с коррупцией, и если информация о совершении таким лицом (лицами) уголовного правонарушения будет подтверждена доказательствами, и при условии полного или частичного (с учетом характера и степени участия лица в совершении преступления) возмещения подозреваемым или обвиняемым причиненного ущерба или причиненного вреда (если такой ущерб или ущерб был причинен);

2-1) коррупционных уголовных проступков, нетяжких или тяжких коррупционных преступлений, а также уголовных правонарушений, связанных с коррупцией в случае отсутствия признаков соучастия в совершении этих преступлений, что подтверждается материалами уголовного производства, и при условии полного возмещения подозреваемым или обвиняемым или причиненного ущерба (если такой ущерб или ущерб был причинен);

3) особо тяжких преступлений, совершенных по предварительному сговору группой лиц, организованной группой или преступной организацией или террористической группой при уличении подозреваемым или обвиняемым, не являющимся организатором такой группы или организации, преступных действий других участников группы или других, совершенных группой или организацией преступлений, если сообщенная информация будет подтверждена доказательствами.

Соглашение о признании виновности между прокурором и подозреваемым или обвиняемым, являющимся организатором преступления, не может быть заключено в уголовных производствах по коррупционным уголовным правонарушениям и уголовным правонарушениям, связанным с коррупцией, за исключением случая заключения соглашения на основании пункта 2 этой части и при условии разоблачения им другого организатора коррупционного уголовного преступления или уголовного преступления, связанного с коррупцией.

Таким образом, организатор коррупционного преступления также сможет заключить соглашение со следствием, но при разоблачении другого организатора.

Кто будет согласовывать заключение соглашения

В статье 470 УПК установлено, что в уголовных производствах в отношении коррупционных уголовных правонарушений или уголовных правонарушений, связанных с коррупцией, заключение соглашения о признании виновности между прокурором и подозреваемым или обвиняемым осуществляется с учетом следующих обстоятельств:

1) в уголовном производстве по уголовным проступкам или нетяжкому преступлению – по согласованию с первым заместителем Генпрокурора или заместителем Генпрокурора, руководителем областной прокуратуры или его первым заместителем или заместителем;

2) в уголовном производстве по тяжкому преступлению – по согласованию с Генпрокурором (и. о. Генпрокурора) или его первым заместителем или заместителем, руководителем областной прокуратуры или его первым заместителем или заместителем;

3) в уголовном производстве относительно особо тяжкого преступления – по согласованию с Генпрокурором (и. о. Генпрокурора) или его первым заместителем или заместителем;

4) в уголовном производстве в отношении уголовных проступков или нетяжкого преступления, досудебное расследование которого осуществляется детективами НАБУ или которое было направлено в суд прокурором САП – по согласованию с руководителем САП (и. о. руководителя САП) или его первым заместителем или заместителем, руководителем подразделения САП;

5) в уголовном производстве по тяжкому преступлению, досудебное расследование которого осуществляется детективами НАБУ или которое было направлено в суд прокурором САП – по согласованию с руководителем САП (и. о. руководителя САП) или его первым заместителем или заместителем;

6) в уголовном производстве относительно особо тяжкого преступления, досудебное расследование которого осуществляется детективами НАБУ или которое было направлено в суд прокурором САП – по согласованию с руководителем САП (и. о. руководителя САП).

В статье 474 УПК предусматривается, что в случае отказа суда в утверждении соглашения, заключение которого инициировано на стадии досудебного расследования, судебное производство по соглашению сторон уголовного производства продолжается в общем порядке. В случае несогласия одной из сторон с продолжением судебного разбирательства в общем порядке досудебное расследование продолжается в общем порядке. В случае отказа суда в утверждении соглашения, заключение которого инициировано на стадии судебного производства, последнее продолжается в общем порядке.

До момента удаления суда в совещательную комнату стороны сделки имеют право вправе инициировать изменения в заключенном соглашении и, в случае достижения согласия, заключить новое соглашение. Повторное обращение с соглашением с тем же подозреваемым, обвиняемым в одном уголовном производстве допускается единовременно в случае устранения оснований, на основании которых суд отказал в утверждении такого соглашения. В случае повторного отказа судом в утверждении соглашения следующее обращение с соглашением с тем же подозреваемым, обвиняемым в этом уголовном производстве не допускается.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.