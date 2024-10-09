Укрзалізниця заявила про відкриття продажів квитків на групові замовлення для дітей

УЗ відкрила продажів квитків на групові перевезення для дітей на осінні канікули.

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Укрзалізниця повідомила про відкриття продажів квитків на групові перевезення для дітей на осінні канікули.

«Вже на перший же день масових подорожей школярів – 25 жовтня – оформили близько 3000 пасажирів у складі дитячих груп!», - зазначають в УЗ.

Найпопулярнішими школярськими рейсами стали поїзди ужгородського напрямку.

Оформити заявки на групові перевезення заздалегідь можна за посиланням – тут.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Укрзалізниця перейшла на новий сайт з продажу квитків.

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