Укрзализныця заявила об открытии продаж билетов на групповые заказы для детей

УЗ открыла продаж билетов на групповые перевозки для детей на осенние каникулы.

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Укрзализныця сообщила об открытии продаж билетов на групповые перевозки для детей на осенние каникулы.

«Уже на первый же день массовых путешествий школьников - 25 октября - оформили около 3000 пассажиров в составе детских групп!», - отмечают в УЗ.

Самыми популярными школьными рейсами стали поезда ужгородского направления.

Оформить заявки на групповые перевозки заранее можно по ссылке – здесь.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Укрзализныця перешла на новый сайт по продаже билетов.

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