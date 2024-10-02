Укрзализныця перешла на новый сайт по продаже билетов

Укрзализныця попрощалась со старым сайтом по продаже билетов.

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Акционерное общество «Укрзализныця» окончательно перешло на новый сайт по продаже билетов. Об этом компания сообщила 2 октября.

«Старый booking, прощай», – написала компания на своей странице в Facebook.

Новый сайт по продаже билетов можно найти по ссылке.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця планирует повышение тарифов до 52%.

Добавим, Укрзализныця строит 66 новых вагонов с кофемашинами, розетками, USB и кондиционерами.

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