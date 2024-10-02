Укрзализныця перешла на новый сайт по продаже билетов

Акционерное общество «Укрзализныця» окончательно перешло на новый сайт по продаже билетов. Об этом компания сообщила 2 октября.
«Старый booking, прощай», – написала компания на своей странице в Facebook.
Новый сайт по продаже билетов можно найти по ссылке.
Ранее сообщалось, что Укрзализныця планирует повышение тарифов до 52%.
Добавим, Укрзализныця строит 66 новых вагонов с кофемашинами, розетками, USB и кондиционерами.
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