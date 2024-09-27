Укрзализныця строит 66 новых вагонов с кофемашинами, розетками, USB и кондиционерами

Уже этой осенью эти пассажирские вагоны выйдут на маршруты.

Уже этой осенью на маршруты выйдут 66 пассажирских вагонов, построенные в Украине. Об этом сообщает Укрзализныця.

В новой партии – купейные вагоны, СВ, 4 вагона для лиц с инвалидностью и плацкартные вагоны.

«Идет строительство 66 пассажирских вагонов, которые производятся в Украине. Первые вагоны из этой программы выйдут на свои рейсы уже этой осенью», – отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

Как отмечают в УЗ, все вагоны будут иметь уже базовый набор удобств:

кондиционеры;

вакуумные туалеты;

пеленающие столики;

качественное управляемое освещение;

розетки, USB и Type-C порты;

кофемашины;

системы видеонаблюдения.

В то же время, в УЗ добавляют, что вместе с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины планируют и дальнейшую работу над обновлением пассажирского парка, в частности, за счет закупки и модернизации пассажирских вагонов и приобретения скоростных поездов.

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