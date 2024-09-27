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Укрзализныця строит 66 новых вагонов с кофемашинами, розетками, USB и кондиционерами

15:55, 27 сентября 2024
Уже этой осенью эти пассажирские вагоны выйдут на маршруты.
Укрзализныця строит 66 новых вагонов с кофемашинами, розетками, USB и кондиционерами
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Уже этой осенью на маршруты выйдут 66 пассажирских вагонов, построенные в Украине. Об этом сообщает Укрзализныця.

В новой партии – купейные вагоны, СВ, 4 вагона для лиц с инвалидностью и плацкартные вагоны.

«Идет строительство 66 пассажирских вагонов, которые производятся в Украине. Первые вагоны из этой программы выйдут на свои рейсы уже этой осенью», – отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

Как отмечают в УЗ, все вагоны будут иметь уже базовый набор удобств:

  • кондиционеры;
  • вакуумные туалеты;
  • пеленающие столики;
  • качественное управляемое освещение;
  • розетки, USB и Type-C порты;
  • кофемашины;
  • системы видеонаблюдения.

В то же время, в УЗ добавляют, что вместе с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины планируют и дальнейшую работу над обновлением пассажирского парка, в частности, за счет закупки и модернизации пассажирских вагонов и приобретения скоростных поездов.

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