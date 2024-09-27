Укрзалізниця будує 66 нових вагонів з кавомашинами, розетками, USB та кондиціонерами

Вже цієї осені ці пасажирські вагони вийдуть на маршрути.

Вже цієї осені на маршрути вийдуть 66 пасажирських вагони, побудовані в Україні. Про це повідомляє Укрзалізниця.

У новій партії – купейні вагони, СВ, 4 вагони для осіб з інвалідністю та плацкартні вагони.

«Триває будівництво 66 пасажирських вагонів, які виробляються в Україні. Перші вагони з цієї програми вийдуть на свої рейси вже цієї осені», – зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Як зауважують в УЗ, усі вагони будуть мати вже базовий набір зручностей:

кондиціонери;

вакуумні туалети;

сповивальні столики;

якісне кероване освітлення;

розетки, USB та Type-C порти;

кавомашини;

системи відеоспостереження.

Водночас, в УЗ додають, що разом з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України планують й подальшу роботу над оновленням пасажирського парку, зокрема, за рахунок закупівлі та модернізації пасажирських вагонів і придбання швидкісних поїздів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.