Практика судів
  1. В Україні

Укрзалізниця будує 66 нових вагонів з кавомашинами, розетками, USB та кондиціонерами

15:55, 27 вересня 2024
Вже цієї осені ці пасажирські вагони вийдуть на маршрути.
Укрзалізниця будує 66 нових вагонів з кавомашинами, розетками, USB та кондиціонерами
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вже цієї осені на маршрути вийдуть 66 пасажирських вагони, побудовані в Україні. Про це повідомляє Укрзалізниця.

У новій партії – купейні вагони, СВ, 4 вагони для осіб з інвалідністю та плацкартні вагони.

«Триває будівництво 66 пасажирських вагонів, які виробляються в Україні. Перші вагони з цієї програми вийдуть на свої рейси вже цієї осені», – зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Як зауважують в УЗ, усі вагони будуть мати вже базовий набір зручностей:

  • кондиціонери;
  • вакуумні туалети;
  • сповивальні столики;
  • якісне кероване освітлення;
  • розетки, USB та Type-C порти;
  • кавомашини;
  • системи відеоспостереження.

Водночас, в УЗ додають, що разом з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України планують й подальшу роботу над оновленням пасажирського парку, зокрема, за рахунок закупівлі та модернізації пасажирських вагонів і придбання швидкісних поїздів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Працівникам Європарламенту підвищать зарплати до 15,2 тисяч євро, що більше, ніж у депутатів

Чиновникам планують підвищити зарплату до 15 234 євро на місяць — майже вдвічі більше, ніж отримують депутати Європарламенту.

Міноборони визначило новий перелік посад, де можуть працювати військовослужбовці, які визнані ВЛК непридатними

Непридатні до військової служби особи зможуть працювати у ТЦК, а також на посадах офіцерів юридичної групи.

Чи можуть родичі загиблих внаслідок військових дій цивільних осіб стягнути моральну шкоду з держави Україна – позиція Верховного Суду

Верховний Суд зазначив, що самі по собі факти загибелі людей на підконтрольній державі території не означають автоматичне порушення гарантій права на життя за статтею 2 Конвенції.

Процедуру списання військового майна пропонують спростити через надлишкову бюрократію

Велика кількість уже втрачених та знищених внаслідок бойових дій БПЛА та засобів РЕБ залишається на обліку та створює надлишкове бюрократичне навантаження на відповідальних осіб Сил Оборони України.

Як з ВАКС намагаються зробити частину «конвеєру» у справі викривача-Кубракова і використати для легалізації дерибану державної землі

Вищий антикорупційний суд як «безмовний підписант»: якою НАБУ бачить роль ВАКС у справі за заявою викривача-Кубракова, і чому суд прагнуть використати для проштовхування інтересів столичного забудовника.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Ковзель
    Петро Ковзель
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва