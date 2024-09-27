Марк Цукерберг поспілкувався з цифровою копією людини, яка стояла поруч — відео

Creator AI зможе спілкуватись за людей.

Фото: techcrunch.com

Компанія Meta на заході Meta Connect продемонструвала декілька інноваційних розробок. Під час заходу відбулася бесіда з віртуальною копією людини, коли сама ця людина стояла поряд, пише TechCrunch.

Глава Meta Марк Цукерберг запросив на сцену художника, який спеціалізується на технологіях штучного інтелекту, Дона Аллена Стівенсона-третього. Коли той вийшов, Цукерберг взяв телефон і здійснив відеодзвінок, а його співрозмовником стала створена цифрова версія Стівенсона на основі ШІ – при цьому справжній Стівенсон стояв на сцені між Марком та своїм власним клоном на великому екрані.

Це була демонстрація нових можливостей платформи для розробки чат-ботів користувача AI Studio. Її компанія представила для американських блогерів ще у липні, і на той момент вона працювала лише з текстом. Напередодні стало ясно, що блогери тепер можуть створювати віртуальні версії самих себе.

«Якщо отримуєш тонну особистих повідомлень, і немає часу відповідати, за мене Creator AI відповідає на багато питань, що часто задаються. Це заощаджує час. Можу вийти надвір і зробити перерву», — розповів Стівенсон про те, як використовує платформу.

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