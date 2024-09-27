Міноборони Румунії веде пошуки дронів, які залетіли на територію країни під час атаки рф по Україні

Румунія оголошувала тривогу через наближення російських безпілотників.

Фото ілюстративне

Вночі в Румунії була оголошена повітряна тривога внаслідок наближення російських безпілотників під час атаки на Україну.

Пресслужба Міністерства оборони Румунії повідомила, що приблизно о 3:00 радіолокаційні дані вказали на те, що один із безпілотників міг короткочасно перетнути румунський кордон.

27 вересня російські загарбники знову зупинили безпілотники на території України, в районі Кілії, поблизу кордону з Румунією. Після виявлення дронів, що наближалися до українського повітряного простору, національний військовий командний центр сповістив генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій. О 2:01 було передано тривожне повідомлення RO-Alert для мешканців повіту Тулча.

Для моніторингу ситуації були підняті в повітря два румунські та два іспанські винищувачі F-16 і F-18. Проте о 3:00 радіолокаційні дані підтвердили можливість короткочасного перетворення одного з безпілотників кордону Румунії.

Міністерство оборони Румунії веде пошуки дронів, але на території країни слідів не виявлено. В офіційній заяві міністерство рішуче засудило ці атаки росії на українські цивільні об'єкти та інфраструктуру, назвавши їх необґрунтованими та такими, що суперечать міжнародному праву.

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