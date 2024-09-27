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У Запоріжжі затримали зловмисників, які викрали двох чоловіків та вимагали з них 600 тисяч гривень

19:43, 27 вересня 2024
Нападники одягнули потерпілим на голови поліетиленові пакети та вивезли до приватного будинку, де, погрожуючи розправою, вимагали віддати 600 тисяч гривень.
У Запоріжжі затримали зловмисників, які викрали двох чоловіків та вимагали з них 600 тисяч гривень
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У Запоріжжі правоохоронці затримали шістьох учасників злочинного угруповання, які позбавили двох чоловіків волі, щоб отримати 600 тисяч гривень. Про це повідомляє Нацполіція.

Вказується, що учасники злочинного угруповання входили до складу банди місцевого кримінального авторитета.

Так, члени групи отримали інформацію про місцевого чоловіка - криптовалютника. Впродовж кількох днів вони спостерігали за ним біля відділення банку, куди чоловік приїжджав для зняття готівки. Щоб не привертати увагу, зловмисники постійно змінювали «постових» та місця паркування автомобілів.

Згодом зловмисники дочекались, коли  чоловік разом з братом вийшов із банку, оточили їх, побили та силоміць посадили в автомобіль. Нападники одягнули їм на голови поліетиленові пакети та вивезли обох до приватного будинку у селищі на околиці Запоріжжя. Погрожуючи фізичною розправою, фігуранти вимагали віддати 600 000 грн.

Не отримавши бажаного, зловмисники вдерлися до помешкання одного з потерпілих, звідки забрали гроші, золоті прикраси, а також комп’ютерну та побутову техніку на понад 100 000 гривень.

Через деякий час фігуранти привезли викрадених братів до середмістя Запоріжжя. Там вони наказали їм йти вздовж вулиці не обертаючись, а самі втекли. Потерпілі звернулися до поліції.

З’ясувалося, що наступного дня після викрадення зловмисники повертали викрадену побутову техніку в магазин, аби отримати готівку.

Правоохоронці затримали шістьох учасників злочинної групи в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час проведення обшуків за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів поліцейські вилучили дерев’яні бити, помпову рушницю з набоями, автомати та пістолети, GPS-трекери, рації, оптичний приціл, димові шашки, ножі. Крім того, вилучено банківські картки, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, авто, на якому безпосередньо перевозили потерпілих, та «чорнові» записи.

Усім затриманим слідчі повідомили про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, залежно від ролі кожного у скоєнні злочину:

- ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини);

- ч. 4 ст. 186 (Грабіж);

- ч. 4 ст. 189 (Вимагання).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Підозрюваним загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна. Досудове слідство триває.

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