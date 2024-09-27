В Запорожье задержали злоумышленников, которые похитили двух мужчин и требовали с них 600 тысяч гривен

Нападники одягнули потерпілим на голови поліетиленові пакети та вивезли до приватного будинку, де, погрожуючи розправою, вимагали віддати 600 тисяч гривень.

В Запорожье правоохранители задержали шестерых участников преступной группировки, лишивших двух мужчин свободы, чтобы получить 600 тысяч гривен. Об этом сообщает Нацполиция.

Указывается, что участники преступной группировки входили в состав банды местного криминального авторитета.

Так, члены группы получили информацию о местном мужчине – криптовалютчике. В течение нескольких дней они наблюдали за ним возле отделения банка, куда мужчина приезжал для снятия наличных денег. Чтобы не привлекать внимание, злоумышленники постоянно меняли «постовые» и места парковки автомобилей.

Впоследствии злоумышленники дождались, когда мужчина вместе с братом вышел из банка, окружили их, избили и насильно посадили в автомобиль. Нападавшие одели им на головы полиэтиленовые пакеты и вывезли обоих в частный дом в поселке на окраине Запорожья. Угрожая физической расправой, фигуранты потребовали отдать 600 000 грн.

Не получив желаемого, злоумышленники ворвались в квартиру одного из пострадавших, откуда забрали деньги, золотые украшения, а также компьютерную и бытовую технику более чем на 100 000 гривен.

Через некоторое время фигуранты привезли похищенных братьев в центр Запорожья. Там они приказали им идти вдоль улицы не оборачиваясь, а сами скрылись. Потерпевшие обратились в полицию.

Выяснилось, что на следующий день после угона злоумышленники возвращали похищенную бытовую технику в магазин, чтобы получить наличные.

Правоохранители задержали шестерых участников преступной группы в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Во время проведения обысков по местам жительства и в транспортных средствах фигурантов полицейские изъяли деревянные бить, насосное ружье с патронами, автоматы и пистолеты, GPS-трекеры, рации, оптический прицел, дымовые шашки, ножи. Кроме того, изъяты банковские карты, флеш-накопители, мобильные телефоны, авто, на котором непосредственно перевозили пострадавших, и «черновые» записи.

Всем задержанным следователи сообщили о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины в зависимости от роли каждого в совершении преступления:

– ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека);

– ч. 4 ст. 186 (Грабеж);

– ч. 4 ст. 189 (Требование).

В настоящее время решается вопрос об избрании мер в виде содержания под стражей. Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Досудебное следствие продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.