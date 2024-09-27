Практика судов
  1. В Украине

В Запорожье задержали злоумышленников, которые похитили двух мужчин и требовали с них 600 тысяч гривен

19:43, 27 сентября 2024
Нападники одягнули потерпілим на голови поліетиленові пакети та вивезли до приватного будинку, де, погрожуючи розправою, вимагали віддати 600 тисяч гривень.
В Запорожье задержали злоумышленников, которые похитили двух мужчин и требовали с них 600 тысяч гривен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Запорожье правоохранители задержали шестерых участников преступной группировки, лишивших двух мужчин свободы, чтобы получить 600 тысяч гривен. Об этом сообщает Нацполиция.

Указывается, что участники преступной группировки входили в состав банды местного криминального авторитета.

Так, члены группы получили информацию о местном мужчине – криптовалютчике. В течение нескольких дней они наблюдали за ним возле отделения банка, куда мужчина приезжал для снятия наличных денег. Чтобы не привлекать внимание, злоумышленники постоянно меняли «постовые» и места парковки автомобилей.

Впоследствии злоумышленники дождались, когда мужчина вместе с братом вышел из банка, окружили их, избили и насильно посадили в автомобиль. Нападавшие одели им на головы полиэтиленовые пакеты и вывезли обоих в частный дом в поселке на окраине Запорожья. Угрожая физической расправой, фигуранты потребовали отдать 600 000 грн.

Не получив желаемого, злоумышленники ворвались в квартиру одного из пострадавших, откуда забрали деньги, золотые украшения, а также компьютерную и бытовую технику более чем на 100 000 гривен.

Через некоторое время фигуранты привезли похищенных братьев в центр Запорожья. Там они приказали им идти вдоль улицы не оборачиваясь, а сами скрылись. Потерпевшие обратились в полицию.

Выяснилось, что на следующий день после угона злоумышленники возвращали похищенную бытовую технику в магазин, чтобы получить наличные.

Правоохранители задержали шестерых участников преступной группы в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Во время проведения обысков по местам жительства и в транспортных средствах фигурантов полицейские изъяли деревянные бить, насосное ружье с патронами, автоматы и пистолеты, GPS-трекеры, рации, оптический прицел, дымовые шашки, ножи. Кроме того, изъяты банковские карты, флеш-накопители, мобильные телефоны, авто, на котором непосредственно перевозили пострадавших, и «черновые» записи.

Всем задержанным следователи сообщили о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины в зависимости от роли каждого в совершении преступления:

– ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека);

– ч. 4 ст. 186 (Грабеж);

– ч. 4 ст. 189 (Требование).

В настоящее время решается вопрос об избрании мер в виде содержания под стражей. Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Досудебное следствие продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство назначило новым главой Государственного агентства восстановления Сергея Сухомлина

Кабмин назначил нового главу Госагентства восстановления вместо Мустафы Найема.

Совет судей и Высший совет правосудия выступили против выплаты судьям премий в 2025 году

В Совете судей Украины предложили увеличить на постоянной основе базовый размер должностного оклада судьи местного суда хотя бы до 35 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Евросоюз оштрафовал Meta на 90 млн евро из-за хранения паролей без защиты или шифрования

Ранее компанию штрафовали за то, что пользователи не получают четкой информации о сборе и использовании их данных в коммерческих целях.

Как из ВАКС пытаются сделать часть «конвейера» по делу обличителя-Кубракова и использовать для легализации дерибана государственной земли

Высший антикоррупционный суд как «безмолвный подписант»: какой НАБУ видит роль ВАКС в деле по заявлению обличителя-Кубракова, и почему суд стремятся использовать для проталкивания интересов столичного застройщика.

Работникам Европарламента повысят зарплаты до 15,2 тысячи евро, что больше, чем у депутатов

Чиновникам планируют повысить зарплаты до 15 234 евро в месяц — почти вдвое больше, чем получают депутаты Европарламента

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Петро Ковзель
    Петро Ковзель
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва