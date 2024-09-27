На Солнце зафиксировано несколько вспышек – что ждать метеозависимым

В пятницу, 27 сентября, на Земле не ожидается магнитных бурь, однако за последние 24 часа на Солнце произошло пять вспышек, что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Об этом сообщает Meteoprog.
Солнечная активность за последние сутки была на низком уровне, с четырьмя вспышками класса C и одной вспышкой класса M1.3. Вспышки M-класса считаются средними и могут вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли, а также возможны солнечные радиационные штормы.
На сегодня геомагнитное поле прогнозируется на уровне от спокойного до нестабильного, с низкой вероятностью дальнейших вспышек. Прогнозы на 27 сентября выглядят так:
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, поэтому предупреждение о них помогает снизить риски инфарктов и инсультов. Для уменьшения негативного влияния магнитных бурь на организм рекомендуется:
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