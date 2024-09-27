На Солнце зафиксировано несколько вспышек – что ждать метеозависимым

Магнитные бури не прогнозируются, но вспышки на Солнце могут повлиять на самочувствие.

Источник фото: novosti24.kyiv.ua

В пятницу, 27 сентября, на Земле не ожидается магнитных бурь, однако за последние 24 часа на Солнце произошло пять вспышек, что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Об этом сообщает Meteoprog.

Солнечная активность за последние сутки была на низком уровне, с четырьмя вспышками класса C и одной вспышкой класса M1.3. Вспышки M-класса считаются средними и могут вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли, а также возможны солнечные радиационные штормы.

На сегодня геомагнитное поле прогнозируется на уровне от спокойного до нестабильного, с низкой вероятностью дальнейших вспышек. Прогнозы на 27 сентября выглядят так:

Возможность малого геомагнитного шторма - 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма - 1%

Вероятность вспышки на Солнце класса M - 55%

Вероятность вспышки на Солнце класса X - 20%

Количество солнечных пятен - 41.

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, поэтому предупреждение о них помогает снизить риски инфарктов и инсультов. Для уменьшения негативного влияния магнитных бурь на организм рекомендуется:

избегать злоупотребления кофеином, табаком и алкоголем;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдать распорядок дня;

больше гулять и получать положительные эмоции;

правильно питаться;

отдыхать и избегать тяжелого физического труда;

спать не менее 7-8 часов в сутки.

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