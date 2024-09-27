На Сонці зафіксовано кілька спалахів – що чекати метеозалежним

У п'ятницю, 27 вересня, на Землі не очікується магнітних бур, проте за останні 24 години на Сонці відбулося п’ять спалахів, що може вплинути на самопочуття метеозалежних людей. Про це повідомляє Meteoprog.
Сонячна активність за останній добу була на низькому рівні, з чотирма спалахами класу C і одним спалахом класу M1.3. Спалахи M-класу вважаються середніми і можуть викликати незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі, а також можливі сонячні радіаційні шторм.
На сьогодні геомагнітне поле прогнозується на рівні від спокійного до нестабільного, з низькою ймовірністю подальших спалахів. Прогнози на 27 вересня виглядають так:
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, тому попередження про них допомагає знизити ризики інфарктів та інсультів. Для зменшення негативного впливу магнітних бур на організм рекомендується:
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