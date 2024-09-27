На Сонці зафіксовано кілька спалахів – що чекати метеозалежним

Магнітні бурі не прогнозуються, але спалахи на Сонці можуть вплинути на самопочуття.

Джерело фото: novosti24.kyiv.ua

У п'ятницю, 27 вересня, на Землі не очікується магнітних бур, проте за останні 24 години на Сонці відбулося п’ять спалахів, що може вплинути на самопочуття метеозалежних людей. Про це повідомляє Meteoprog.

Сонячна активність за останній добу була на низькому рівні, з чотирма спалахами класу C і одним спалахом класу M1.3. Спалахи M-класу вважаються середніми і можуть викликати незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі, а також можливі сонячні радіаційні шторм.

На сьогодні геомагнітне поле прогнозується на рівні від спокійного до нестабільного, з низькою ймовірністю подальших спалахів. Прогнози на 27 вересня виглядають так:

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці класу M — 55%

Імовірність спалаху на Сонці класу X — 20%

Кількість сонячних плям — 41.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, тому попередження про них допомагає знизити ризики інфарктів та інсультів. Для зменшення негативного впливу магнітних бур на організм рекомендується:

уникати зловживання кофеїном, тютюном і алкоголем;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуватись розпорядку дня;

більше гуляти та отримувати позитивні емоції;

правильно харчуватись;

відпочивати та уникати важкої фізичної праці;

спати не менше 7-8 годин на добу.

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