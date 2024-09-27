В США экс-судья застрелился, когда агенты ФБР приехали арестовать его за взяточничество

Экс-судья находился под следствием за получение взятки.

Фото: univision.com

В округе Ориндж, штата Нью-Йорк бывший прокурор и отставной судья Стюарт Розенвассер покончил с собой, когда агенты ФБР пришли арестовать его, пишет ABC7.

Агенты ФБР прибыли в его дом в Кэмпбелл-Холле, чтобы арестовать мужчину его в рамках дела о коррупции, но дом был забаррикадирован.

Отмечается, что началась стрельба, потому агенты запросили группу SWAT.

Позже стало известно, что подозреваемый был найден мертвым - он застрелился.

Розенвассер ушел из офиса окружного прокурора округа Ориндж в июне. Он находился под следствием за получение взятки в сумме $63 000.

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