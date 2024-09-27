Перечисление наличных денег на счет получателя через кассу банка — действует ли ограничение

Ограничение предельной суммы наличного расчета не распространяется на расчеты, осуществляемые плательщиками путем внесения наличных денег в кассу банка для последующего ее перечисления на счет получателя.

Главное управление ГНС в Запорожской области разъяснило нюансы ограничения предельной суммы наличного расчета, осуществляемой плательщиками путем внесения наличных в кассу банка.

Субъекты хозяйствования имеют право осуществлять наличные расчеты в течение одного дня по одному или нескольким платежным документам:

1) между собой – в размере до 10 000 грн включительно;

2) с физическими лицами – в размере до 50 000 грн включительно.

Субъекты хозяйствования в случае снятия наличных денежных средств со счетов с цель осуществления наличных расчетов с физическими лицами обязаны предоставлять по запросу поставщиков платежных услуг подтверждающие документы, на основании которых осуществляются такие наличные расчеты, необходимые поставщикам платежных услуг для осуществления мер надлежащей проверки клиента учетом риск-ориентированного подхода.

Платежи сверх установленных предельных сумм проводятся через поставщиков платежных услуг путем перевода средств со счета на счет или внесения средств в кассы поставщиков платежных услуг для последующего их перевода на счета. Количество субъектов хозяйствования и физических лиц, с которыми производятся наличные расчеты, в течение дня не ограничивается.

Ограничение касается также расчетов при оплате за товары, приобретенные на производственные (хозяйственные) нужды за счет наличных средств, полученных с помощью платежного инструмента.

Следовательно, ограничение предельной суммы наличного расчета 10 000 (50 000) грн. не распространяется на расчеты, осуществляемые налогоплательщиками путем внесения наличных денег в кассу банка для дальнейшего ее перечисления на счет получателя.

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