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Перерахування готівки на рахунок отримувача через касу банку — чи діє обмеження

20:19, 27 вересня 2024
Обмеження граничної суми готівкового розрахунку не поширюється на розрахунки, які здійснюють платники шляхом внесення готівки до каси банку для подальшого її перерахування на рахунок отримувача.
Перерахування готівки на рахунок отримувача через касу банку — чи діє обмеження
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 Головне управління ДПС у Запорізькій області роз’яснило нюанси обмеження граничної суми готівкового розрахунку, що здійснюється платниками шляхом внесення готівки до каси банку.

Cуб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами:

1) між собою – у розмірі до 10 000 грн уключно;

2) з фізичними особами – у розмірі до 50 000 грн уключно.

Суб’єкти господарювання у разі зняття готівкових коштів із рахунків з метою здійснення готівкових розрахунків із фізичними особами зобов’язані надавати на запит надавачів платіжних послуг підтвердні документи, на підставі яких здійснюються такі готівкові розрахунки, необхідні надавачам платіжних послуг для здійснення заходів належної перевірки клієнта з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

Платежі понад установлені граничні суми проводяться через надавачів платіжних послуг шляхом переказу коштів із рахунку на рахунок або внесення коштів до кас надавачів платіжних послуг для подальшого їх переказу на рахунки. Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.

Обмеження стосується також розрахунків під час оплати за товари, придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівки, одержаної за допомогою платіжного інструменту.

Отже, обмеження граничної суми готівкового розрахунку 10000 (50000) грн. не поширюється на розрахунки, які здійснюються платниками податків шляхом внесення готівки до каси банку для подальшого її перерахування на рахунок отримувача.

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