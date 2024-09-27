У США екссуддя застрелився, коли агенти ФБР приїхали заарештувати його за хабарництво

Колишній суддя перебував під слідством за одержання хабара.

Фото: univision.com

В окрузі Оріндж штату Нью-Йорк колишній прокурор і суддя у відставці Стюарт Розенвассер наклав на себе руки, коли агенти ФБР прийшли заарештувати його, пише ABC7.

Агенти ФБР прибули до його будинку в Кемпбелл-Холлі, щоб заарештувати його чоловіка в рамках справи про корупцію, але будинок був забарикадований.

Зазначається, що розпочалася стрілянина, тому агенти запросили групу SWAT.

Пізніше стало відомо, що підозрюваного знайшли мертвим - він застрелився.

Розенвассер пішов із офісу окружного прокурора округу Оріндж у червні. Він перебував під слідством за отримання хабаря у сумі $63 000.

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