Минобороны Румынии ведет поиски дронов, которые залетели на территорию страны во время атаки рф по Украине

Румыния объявляла тревогу из-за приближения российских беспилотников.

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Ночью в Румынии была объявлена воздушная тревога вследствие приближения российских беспилотников во время атаки на Украину.

Пресс-служба Министерства обороны Румынии сообщила, что около 3:00 радиолокационные данные указали на то, что один из беспилотников мог кратковременно пересечь румынскую границу.

27 сентября российские захватчики снова остановили беспилотники на территории Украины, в районе Килии, вблизи границы с Румынией. После обнаружения дронов, приближавшихся к украинскому воздушному пространству, национальный военный командный центр оповестил генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям. В 2:01 было передано тревожное сообщение RO-Alert для жителей уезда Тулча.

Для мониторинга ситуации были подняты в воздух два румынских и два испанских истребителя F-16 и F-18. Однако в 3:00 радиолокационные данные подтвердили возможность кратковременного преобразования одного из беспилотников границы Румынии.

Министерство обороны Румынии ведет поиски дронов, но на территории страны следов не обнаружено. В официальном заявлении министерство решительно осудило эти атаки россии на украинские гражданские объекты и инфраструктуру, назвав их необоснованными и противоречащими международному праву.

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