Марк Цукерберг пообщался с цифровой копией человека, который стоял рядом — видео

Creator AI сможет общаться за людей.

Фото: techcrunch.com

Компания Meta на мероприятии Meta Connect продемонстрировала несколько инновационных разработок. Во время мероприятия состоялась беседа с виртуальной копией человека, когда сам этот человек стоял рядом, пишет TechCrunch.

Глава Meta Марк Цукерберг пригласил на сцену художника, специализирующегося на технологиях искусственного интеллекта, Дона Аллена Стивенсона-третьего. Когда тот вышел, Цукерберг взял телефон и совершил видеозвонок, а его собеседником стала созданная ИИ цифровая версия Стивенсона — при этом настоящий Стивенсон стоял на сцене между Марком и своим собственным клоном на большом экране.

Это была демонстрация новых возможностей платформы для разработки пользовательских чат-ботов AI Studio. Ее компания представила для американских блогеров еще в июле, и на тот момент она работала только с текстом. Накануне же стало ясно, что блогеры теперь могут создавать виртуальные версии самих себя.

«Если получаешь тонну личных сообщений, и нет времени отвечать, за меня Creator AI отвечает на многие часто задаваемые вопросы. Это экономит время. Могу выйти на улицу и сделать перерыв», — рассказал Стивенсон о том, как использует платформу.

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