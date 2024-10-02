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Укрзалізниця перейшла на новий сайт з продажу квитків

10:21, 2 жовтня 2024
Укрзалізниця попрощалася зі старим сайтом з продажу квитків.
Укрзалізниця перейшла на новий сайт з продажу квитків
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Акціонерне товариство «Укрзалізниця» остаточно перейшло на новий сайт з продажу квитків. Про це компанія повідомила 2 жовтня.

«Старий booking, прощавай», - написала компанія на своїй сторінці у Facebook.

Новий сайт з продажу квитків можна знайти за посиланням.

Раніше ми писали, що Укрзалізниця планує підвищення тарифів до 52%.

Додамо, Укрзалізниця будує 66 нових вагонів з кавомашинами, розетками, USB та кондиціонерами.

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