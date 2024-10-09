Не явился в ТЦК — получил 3 года тюрьмы: в Черкасской области осужден 35-летний уклонист

Мужчина, будучи пригодным к военной службе и состоя на военном учете, без уважительных причин не явился в ТЦК.

В Черкасской областе осужден 35-летний житель с. Медведевка, уклонившийся от призыва на военную службу во время мобилизации.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, обвиняемый, будучи пригодным к военной службе и находясь на военном учете, без уважительных причин не явился в Черкасский районный территориальный центр комплектования и социальную поддержку для отправки в воинскую часть, хотя был заранее предупрежден о необходимости явки.

«Тем самым он уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период», - пишут в ведомстве.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения и назначен наказание в виде 3 лет лишения свободы.

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что Нацбанк подготовил изменения, которые могут упростить арест и взыскание средств исполнительной службой.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», уклоняющихся от военного учета лиц – в частности, которые не сообщили государству свои актуальные данные, и добровольно не уплатят штрафы, которые им «выпишет» ТЦК, может ожидать взыскания средств со счетов и даже недвижимого имущества.

Добавим, в ТЦК раскрыли, как ищут мужчин, которые не обновили данные.

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