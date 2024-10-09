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Что празднуют 9 октября и какие памятные события произошли в этот день

10:03, 9 октября 2024
9 октября отмечается Всемирный день почты и Всемирный день финансового планирования.
Что празднуют 9 октября и какие памятные события произошли в этот день
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В среду, 9 октября, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Так, сегодня Всемирный день почты. Этот день празднуют в память о создании Всемирного почтового союза 9 октября 1874 года в Берне.

Также 9 октября – День риелтора в Украине. Этот неофициальный профессиональный праздник был основан в 1999 году на Первом Всеукраинском съезде риелторов. Празднуют с 2000 года.

А еще сегодня отмечают Всемирный день финансового планирования. Этот праздник был основан для повышения осведомленности о важности финансового планирования и управления личными финансами.

Кроме того, в Корее отмечают День провозглашения корейского алфавита, а в Перу – День национального достоинства.

Верующие чтят память святого апостола Иакова Алфеева.

Памятные события:

  • 1596 год — церковный собор в Бресте утверждает Берестейскую унию, чем основывает Украинскую греко-католическую церковь;
  • 1621 год — в Хотине после войны подписывают мирный договор между Речью Посполитой и Османской империей, за которым Речь Посполита закрепляет свою победу над Турцией и на полвека уберегает Европу от османских нападений;
  • 1655 год — победа гетмана Богдана Хмельницкого над войском Речи Посполитой в битве под Городком у Львова;
  • 1779 год — первые бунты против ввода оборудования для прядения хлопка, начинаются в Манчестере;
  • 1789 год — в Королевстве Франция запрещают пытки;
  • 1780 год — в Королевстве Пруссия отменяют личную зависимость крестьян от помещиков;
  • 1874 год — создание Всемирного почтового союза;
  • 1918 год — избрание Фридриха Карла Гессенского королем Финляндии;
  • 1920 год — польские части под командованием генерала Л. Желиговского занимают Вильнюс;
  • 1928 год — во Львове основывают греко-католическую Богословскую академию;
  • 1963 год — в воздух впервые поднимается вертолет Ми-8.

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