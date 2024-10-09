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Що святкують 9 жовтня та які пам’ятні події сталися цього дня

10:03, 9 жовтня 2024
9 жовтня відзначають Всесвітній день пошти та Всесвітній день фінансового планування.
Що святкують 9 жовтня та які пам’ятні події сталися цього дня
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У середу, 9 жовтня, в Україні та світі відзначають кілька свят. Так, сьогодні Всесвітній день пошти. Цей день святкують на згадку про заснування Всесвітнього поштового союзу 9 жовтня 1874 року в Берні. 

Також 9 жовтня День рієлтора в Україні. Це неофіційне професійне свято було засноване 1999 року на Першому Всеукраїнському з’їзді рієлторів. Святкують з 2000 року. 

А ще сьогодні святкують Всесвітній день фінансового планування. Це свято було започатковане для підвищення обізнаності про важливість фінансового планування та керування особистими фінансами. 

Крім того, в Кореї відзначають День проголошення корейського алфавіту, а у Перу - День національної гідності.

Віряни вшановують пам'ять святого апостола Якова Алфеєвого.

Пам’ятні події:

  • 1596 рік — церковний собор у Бересті затверджує Берестейську унію, чим засновує Українську греко-католицьку церкву;
  • 1621 рік — у Хотині після війни підписують мирний договір між Річчю Посполитою і Османською імперією, за яким Річ Посполита закріплює свою перемогу над Туреччиною і на півстоліття уберігає Європу від османських нападів;
  • 1655 рік — перемога гетьмана Богдана Хмельницького над військом Речі Посполитої у битві під Городком коло Львова;
  • 1779 рік — перші бунти проти введення устаткування для прядіння бавовни, починаються в Манчестері;
  • 1789 рік — у Королівстві Франція забороняють тортури;
  • 1780 рік — у Королівстві Пруссія скасовують особисту залежність селян від поміщиків;
  • 1874 рік — створення Всесвітнього поштового союзу;
  • 1918 рік — обрання Фрідріха Карла Гессенського королем Фінляндії;
  • 1920 рік — польські частини під командуванням генерала Л. Желіговського займають Вільнюс;
  • 1928 рік — у Львові засновують греко-католицьку Богословську академію;
  • 1963 рік — в повітря вперше піднімається гвинтокрил Мі-8.

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