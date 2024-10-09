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Не з’явився до ТЦК — отримав 3 роки тюрми: на Черкащині засуджено 35-річного ухилянта

11:52, 9 жовтня 2024
Чоловік, будучи придатним до військової служби та перебуваючи на військовому обліку, без поважних причин не з’явився до ТЦК.
Не з’явився до ТЦК — отримав 3 роки тюрми: на Черкащині засуджено 35-річного ухилянта
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На Черкащині засуджено 35-річного жителя с. Медведівка, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, обвинувачений, будучи придатним до військової служби та перебуваючи на військовому обліку, без поважних причин не з’явився до Черкаського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для відправки у військову частину, хоча був завчасно попереджений про необхідність явки.

«Тим самим він ухилився від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період», - пишуть у відомстві.

Вироком суду чоловіка визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі.

На даний час вирок суду не набрав законної сили.

Раніше ми писали, що Нацбанк підготував зміни, які можуть спростити арешт і стягнення коштів виконавчою службою.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», осіб, які ухиляються від військового обліку – зокрема, не повідомили державі свої актуальні дані, і добровільно не сплатять штрафи, які їм «випише» ТЦК, може чекати стягнення коштів з рахунків та навіть нерухомого майна.

Додамо, у ТЦК розкрили, як шукають чоловіків, які не оновили дані.

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