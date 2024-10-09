Рада звернулася до урядів і парламентів держав-членів ЄС, Єврокомісії та Ради ЄС щодо синхронізації санкцій

Парламент звернувся до ЄС щодо синхронізації українських санкцій з обмежувальними заходами ЄС.

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Верховна Рада підтримала звернення до урядів і парламентів держав-членів Європейського союзу, Єврокомісії та Ради ЄС щодо синхронізації українських секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) з обмежувальними заходами ЄС.

За постанову №11536 проголосували 304 депутати.

Постанова закликає ЄС якнайповніше застосовувати санкції проти рф за війну в Україні. Також синхронізувати національні санкції України із обмежувальними заходами Європейського Союзу.

Нагадаємо, 9 жовтня на пленарному засіданні Рада схвалила законопроект про звільнення корупціонерів від тюрми шляхом угод зі слідством.

Також Рада перейменувала місто Южне в Одеській області.

А ще парламент ухвалив закон про заборону мобілізації чоловіків до 25 років.

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