Рада обратилась к правительствам и парламентам государств-членов ЕС, Еврокомиссии и Совета ЕС насчет синхронизации санкций

Верховная Рада поддержала обращение к правительствам и парламентам государств-членов Европейского союза, Еврокомиссии и Совета ЕС по синхронизации украинских секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) с ограничительными мерами ЕС.
За постановление №11536 проголосовали 304 депутата.
Постановление призывает ЕС наиболее полно применять санкции против рф за войну в Украине. Также синхронизировать национальные санкции Украины с ограничительными мерами Европейского Союза.
Напомним, 9 октября на пленарном заседании Рада одобрила законопроект об освобождении коррупционеров от тюрьмы путем соглашений со следствием.
Также Рада переименовала город Южный в Одесской области.
А еще парламент принял закон о запрете мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет.
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