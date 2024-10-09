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Рада обратилась к правительствам и парламентам государств-членов ЕС, Еврокомиссии и Совета ЕС насчет синхронизации санкций

11:54, 9 октября 2024
Парламент обратился к ЕС по поводу синхронизации украинских санкций с ограничительными мерами ЕС.
Рада обратилась к правительствам и парламентам государств-членов ЕС, Еврокомиссии и Совета ЕС насчет синхронизации санкций
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Верховная Рада поддержала обращение к правительствам и парламентам государств-членов Европейского союза, Еврокомиссии и Совета ЕС по синхронизации украинских секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) с ограничительными мерами ЕС.

За постановление №11536 проголосовали 304 депутата.

Постановление призывает ЕС наиболее полно применять санкции против рф за войну в Украине. Также синхронизировать национальные санкции Украины с ограничительными мерами Европейского Союза.

Напомним, 9 октября на пленарном заседании Рада одобрила законопроект об освобождении коррупционеров от тюрьмы путем соглашений со следствием.

Также Рада переименовала город Южный в Одесской области.

А еще парламент принял закон о запрете мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет.

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