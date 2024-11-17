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Ворог атакував Київ — у ДСНС показали наслідки російських ударів, фото

09:08, 17 листопада 2024
Загалом уламки збитих цілей впали у трьох районах столиці, відомо про постраждалих.
Ворог атакував Київ — у ДСНС показали наслідки російських ударів, фото
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Ворог зранку 17 листопада завдав по Україні комбінованого удару безпілотниками та ракетами.

У Києві внаслідок ворожої атаки сталася пожежа у багатоповерхівці на Печерську. Загалом уламки збитих цілей впали у трьох районах столиці, відомо про постраждалих. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Так, внаслідок обстрілу сталось загоряння на площі 0,5 кв. м та часткове руйнування перекриття п'ятиповерхового житлового будинку у Печерському районі столиці.

Крім того, було пошкоджено одну із квартир на 5 поверсі.

«Внаслідок цього 1 особа постраждала, ще 30 осіб було евакуйовано на свіже повітря», - зазначили в ДСНС.

До ліквідації залучались 26 вогнеборців, а також 6 одиниць техніки, розповіли надзвичайники.

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Київ raketnyy udar обстріл

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