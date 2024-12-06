Практика судів
  1. В Україні

Нацбанк випустив нові монети номіналом 5 та 10 гривень, фото

23:12, 6 грудня 2024
Монети ввели в обіг 4 грудня, вони продовжують серію «Збройні Сили України».
Нацбанк випустив нові монети номіналом 5 та 10 гривень, фото
Джерело фото: НБУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національний банк створив нові пам’ятні монети «Ні куля, ні шабля!», натхненні легендами про героїчних воїнів Запорозької Січі – козаків-характерників, як оберег для військовослужбовців.

На аверсі зображено стилізовану постать військового, який обережно тримає в руках і захищає малий Державний Герб України – символ свободи та незалежності. Композиція символізує споконвічне прагнення українського народу жити у власній суверенній державі. На матовому тлі – ворожі кулі, що відбиваються від військового, так і не вразивши «українську душу».

На реверсі – стилізований образ козака-характерника, який оберігає птаха – символ волі, що візуально нагадує тризуб.

Композиція відображає зв’язок між сучасною війною та українським духом часів козаччини. На матовому тлі – зламані ворожі шаблі, що безсилі перед незламною любов’ю до рідної землі та прагненням до волі.

Пам’ятні монети ввели в обіг 4 грудня, вони продовжують серію «Збройні Сили України».

Монета з нейзильберу має номінал 5 гривень, зі срібла (маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г) – 10 гривень. Тираж – до 125 тис. та 10 тис. штук відповідно.

Придбати їх можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 19 грудня, а також у банків-дистриб’юторів.

Джерело фото: НБУ 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НБУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс на посаду судді КСУ по квоті З’їзду суддів повністю провалився – Дорадча група експертів

Усі кандидати були визнані такими, що не відповідають рівню судді Конституційного Суду України – буде новий конкурс.

Поліція знайшла тисячі євро готівкою під час обшуку в резиденції екс-єврокомісара з питань юстиції Дідьє Рейндерса – Politico

Колишній єврокомісар з питань юстиції і кандидат на голову Раду Європи Дідьє Рейндерс роками відмивав гроші через бельгійську національну лотерею – ведеться розслідування.

Чоловіки 17 років, які знаходяться за кордоном, зможуть стати на облік через Резерв+ – Рада схвалила законопроект

Але у разі неповідомлення про себе даних такі чоловіки повинні будуть приїхати до України, з’явитися до ТЦК і сплатити штраф

Конкурс на посади суддів Антикорупційного суду – хто з кандидатів ще залишився у конкурсі

Більшість претендентів на посади суддів ВАКС та АП ВАКС – судді Антикорупційного суду та судді місцевих загальних судів.

Cтроки для перегляду судового рішення у зв’язку з рішенням ЄСПЛ зможуть поновити після спливу 10 років

Комітет рекомендує Раді ухвалити законопроект щодо можливості поновлення строків для перегляду судових рішень у цивільних, адміністративних та господарських справах після закінчення 10 років з винятковими обставинами у зв'язку з рішенням ЄСПЛ.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Антон Чередко
    Антон Чередко
    суддя Центрального апеляційного господарського суду