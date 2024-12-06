Нацбанк випустив нові монети номіналом 5 та 10 гривень, фото

Монети ввели в обіг 4 грудня, вони продовжують серію «Збройні Сили України».

Джерело фото: НБУ

Національний банк створив нові пам’ятні монети «Ні куля, ні шабля!», натхненні легендами про героїчних воїнів Запорозької Січі – козаків-характерників, як оберег для військовослужбовців.

На аверсі зображено стилізовану постать військового, який обережно тримає в руках і захищає малий Державний Герб України – символ свободи та незалежності. Композиція символізує споконвічне прагнення українського народу жити у власній суверенній державі. На матовому тлі – ворожі кулі, що відбиваються від військового, так і не вразивши «українську душу».

На реверсі – стилізований образ козака-характерника, який оберігає птаха – символ волі, що візуально нагадує тризуб.

Композиція відображає зв’язок між сучасною війною та українським духом часів козаччини. На матовому тлі – зламані ворожі шаблі, що безсилі перед незламною любов’ю до рідної землі та прагненням до волі.

Пам’ятні монети ввели в обіг 4 грудня, вони продовжують серію «Збройні Сили України».

Монета з нейзильберу має номінал 5 гривень, зі срібла (маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г) – 10 гривень. Тираж – до 125 тис. та 10 тис. штук відповідно.

Придбати їх можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 19 грудня, а також у банків-дистриб’юторів.

Джерело фото: НБУ

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