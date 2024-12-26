Малюки-засновники Києва на Поштовій площі отримали святковий одяг – фото

На Поштовій площі в Києві традиційно переодягнули скульптури малюків-засновників міста – Кия, Щека, Хорива та сестру Либідь – до Різдва Христового та Нового року.
Скульптури прикрасив митець Володимир Журавель.
Малюків вбрали у яскраві національні українські костюми, а Щека – по-особливому. Костюми пошила дружина скульптора, шеврони на військовому костюмі Щека – з підрозділів, де служать брати митця.
Джерело фото: Володимир Журавель
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