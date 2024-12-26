На Закарпатті двоє чоловіків намагалися втекти за кордон в траурному кортежі, який супроводжував загиблого воїна

Коли їх викрили, водій намагався наїхати на прикордонників, а ухилянти спробували втекти.

Фото: ДПСУ

Прикордонники на Закарпатті викрили групу чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, використовуючи цинічну схему маскування. Порушники видавали себе за учасників жалобного кортежу, який супроводжував тіло загиблого військовослужбовця. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

За даними ДПСУ, переправники планували вивезти двох чоловіків призовного віку за кордон за 18 тисяч доларів. Для створення ілюзії траурної процесії вони навіть прикріпили прапор до автомобіля.

Під час викриття один із порушників намагався наїхати на прикордонників, тоді як клієнтам наказав вистрибувати з авто. Утім, усіх учасників схеми було затримано.

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