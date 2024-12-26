На Закарпатье двое мужчин пытались сбежать за границу в траурном кортеже, который сопровождал погибшего воина

Когда их разоблачили, водитель пытался наехать на пограничников, а уклонисты попытались скрыться.

Фото: ГПСУ

Пограничники на Закарпатье разоблачили группу мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу, используя циничную схему маскировки. Нарушители выдавали себя за участников траурного кортежа, который сопровождал тело погибшего военнослужащего. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

По данным ГПСУ, переправщики планировали вывезти двух мужчин призывного возраста за границу за 18 тысяч долларов. Для создания иллюзии траурной процессии они даже прикрепили флаг к автомобилю.

Во время разоблачения один из нарушителей пытался наехать на пограничников, тогда как клиентам приказал выпрыгивать из авто. Впрочем, все участники схемы были задержаны.

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