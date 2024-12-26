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У Чернівецькій області виявили уламки вибухонебезпечного предмета – фото

11:30, 26 грудня 2024
Уламки були виявлені на відкритій території.
У Чернівецькій області виявили уламки вибухонебезпечного предмета – фото
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У Чернівецькій області сапери ДСНС вилучили уламки вибухонебезпечного предмета, які були виявлені на відкритій території. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, на місці працювали всі профільні служби.

Фахівці групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ідентифікували ВНП, обстежили прилеглу територію та вилучили уламки.

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ДСНС

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