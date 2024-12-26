Президент НОК назвав умову, за якої РФ може повернутися на Олімпіаду

Вадим Гутцайт висловився щодо повернення росіян у світовий спорт.

Президент НОК України Вадим Гутцайт назвав головну умову, після виконання якої росіяни можуть повернутися до виступів на Олімпійських іграх.

"Під час війни росіянам не місце в світовому спорті. Але якщо, дай Боже, війна завершиться, то я розумію, що їх тоді почнуть повертати. Взагалі чотири роки – це значний термін. А ми сподіваємося, що війна незабаром завершиться", - сказав Гутцайт у коментарі SportExpress.ua.

Раніше ми писали, що президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах повідомив, коли російські спорстмени виступатимуть на змаганнях під своїм прапором.

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