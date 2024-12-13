У МОК повідомили, коли російські спорстмени виступатимуть під своїм прапором

Росіяни беруть участь у змаганнях у нейтральному статусі.

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах повідомив, коли російські спорстмени виступатимуть на змаганнях під своїм прапором. Про це він сказав у коментарі AS.

За його словами, Росія зможе повернутися до змагань під своїм прапором, "коли виконає правила". При цьому він не став пояснювати, про які саме правила йдеться. Нагадаємо, що ща Олімпійських іграх у Парижі РФ і Білорусь виступали у нейтральному статусі.

Відомо, що спортсмени з обох країн були відсторонені від участі в спортивних міжнародних змаганнях після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Водночас деяким російським та білоруським спортсменам дозволяють брати участь у змаганнях як нейтральні.

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