Швейцарія оновить мережу ядерних укриттів для 9 мільйонів громадян

Швейцарія планує модернізацію ядерних укриттів на суму $250 млн на випадок надзвичайних ситуацій.

Фото: Reuters

Швейцарія має намір оновити свою мережу ядерних укриттів, багато з яких застаріли, повідомив командувач цивільним захистом кантону Во, Луї-Анрі Деларажаз. Як зазначає Reuters, завдяки закону 1963 року кожен з 9 мільйонів мешканців країни, включаючи іноземців та біженців, має право на місце в бункері, який захищає від бомб та ядерної радіації.

У найближчі роки Швейцарія планує оновити старі укриття та усунути деякі винятки з чинних правил. У жовтні уряд країни розпочав консультації, щоб посилити «стійкість Швейцарії у разі збройного конфлікту» та модернізувати укриття на суму 220 мільйонів швейцарських франків ($250 млн).

«Це не означає, що ми готуємося до конфлікту – це не є меседжем – але у нас є мережа укриттів, і ми повинні підтримувати їх у належному стані та забезпечувати їхню функціональність», – пояснив Деларажаз. Він також додав, що після вторгнення Росії в Україну у 2022 році його офіс отримав численні запити від стурбованих громадян, які бажали дізнатися, де розташовані укриття і чи готові вони до використання.

Швейцарці, як і раніше, дотримуються принципу «хочеш миру – готуйся до війни», адже відчуття безпеки в країні може бути впливом геополітичної нестабільності в Європі.

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