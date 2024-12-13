Швейцария обновит сеть ядерных укрытий для 9 миллионов граждан

Швейцария планирует модернизацию ядерных укрытий на сумму $250 млн на случай чрезвычайных ситуаций.

Фото: Reuters

Швейцария намерена обновить свою сеть ядерных укрытий, многие из которых устарели, сообщил командующий гражданской защитой кантона Во, Луи-Анри Деларажаз. Как отмечает Reuters, благодаря закону 1963 года каждый из 9 миллионов жителей страны, включая иностранцев и беженцев, имеет право на место в бункере, который защищает от бомб и ядерной радиации.

В ближайшие годы Швейцария планирует обновить старые укрытия и устранить некоторые исключения из действующих правил. В октябре правительство страны начало консультации, чтобы усилить «устойчивость Швейцарии в случае вооруженного конфликта» и модернизировать укрытия на сумму 220 миллионов швейцарских франков ($250 млн).

«Это не означает, что мы готовимся к конфликту - это не является месседжем - но у нас есть сеть укрытий, и мы должны поддерживать их в надлежащем состоянии и обеспечивать их функциональность», - пояснил Деларажаз. Он также добавил, что после вторжения России в Украину в 2022 году его офис получил многочисленные запросы от обеспокоенных граждан, которые хотели узнать, где расположены укрытия и готовы ли они к использованию.

Швейцарцы по-прежнему придерживаются принципа «хочешь мира - готовься к войне», ведь ощущение безопасности в стране может быть влиянием геополитической нестабильности в Европе.

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